München (ots) -++28. bis 29. Juni in München++Beste Startups der Branche und Top-Unternehmen präsentieren neueste Trends auf dem GERMANY SUMMIT++Diesen Sommer veranstaltet das Plug and Play Tech Center vom 28. bis 29. Juni das Germany Summit 2022 und damit das erste große hybrid stattfindende Event in München seit über einem Jahr. Auf dem zweitägigen Summit werden über 35 Keynote-Speaker, Fachexperten und C-Level-Unternehmensvertretern aus der Gesundheits-, Versicherungs- und Bankenbranche sowie mehr als 40 pitchende Startups einen Einblick in die Zukunft der Industrien geben und Pilotprojekte zwischen Batch-Startups und Unternehmenspartnern vorstellen."Um zu wachsen und erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen innovativ sein und verstehen, dass Innovation und offene Zusammenarbeit kein "nett zu haben" sind, sondern ein Muss! Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform und der weltweit aktivste Frühphaseninvestor - wir haben die vielversprechendsten Start-ups in unserem Ökosystem, um mit den Geschäftsbereichen zusammenzuarbeiten und konkrete Ergebnisse zu erzielen, nicht nur Inspiration durch Startup-Pitches zu bieten. Die Welt verändert sich und wir müssen verstehen, dass wir nur durch neue Technologien und Lösungen erfolgreich sein können. Wir müssen neugierig bleiben, Fragen stellen, offen und mutig sein!"- Frederike Rohr, Direktorin von Startup Creasphere, Leiterin von Plug and Play MünchenRoche Diagnostics hat für Batch 8 des pilot-orientierten Digital Health Programms STARTUP CREASPHERE fünf Startups ausgewählt, die den aktuellen Stand der Pilotprojekte gemeinsam mit dem Unternehmenseinheiten während des Summits präsentieren. An Tag 2 werden Brand & Retail und Fintech sich präsentieren und einen Einblick in die Zukunft dieser Industrien gewähren. Dazu gibt es eine große Anzahl an Keynote-Speakern, inspirierenden Podiumsdiskussionen und beeindruckenden Pilotprojekten sowie einen die wichtigsten Trends und wie man im Einzelhandel im Jahr 2030 erfolgreich sein kann!Diese Veranstaltung bringt wichtige Unternehmenspartner, Startups, VCs, Forschungsinstitute und all diejenigen zusammen, die Kontakte knüpfen möchten, oder sich für den Innovationsbereich interessieren.Registrieren Sie sich für kostenlose Tickets hier http://bit.ly/GERMANYSUMMIT2022Weitere Informationen über die Plug and Play Programme innerhalb Europas und darüber, wie Sie an dem Programmen teilnehmen können, finden Sie auf der Website https://www.plugandplaytechcenter.com/germany/.STARTUP CREASPHERE powered by Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform für digitale Gesundheitslösungen, die Start-ups mit branchenführenden Unternehmenspartnern verbindet, um gemeinsame Lösungen zu erproben und die Transformation des Gesundheitswesens voranzutreiben. Startupcreasphere.com (http://startupcreasphere.com)Die Brand & Retail Europe plattform ist ein Ökosystem, das zukunftsorientierte Marken, Einzelhändler und Konsumgüterhersteller mit Startups verbindet, die die Wertschöpfungskette im Einzelhandel positiv beeinflussen.Plug and Play Fintech Europe moderiert eine eingehende und kuratierte Zusammenarbeit zwischen wichtigen Partnern aus der Branche, Investoren und Mentoren, um den Wachstum von Startups zu fördern. Seit ihrer Gründung im Mai 2018 hat die Plattform ihre Partnerbasis auf 12 Finanzinstitute erweitert.Plug and Play Tech Center ist der weltweit größte Frühphaseninvestor und die größte globale Innovationsplattform. Plugandplaytechcenter.com (http://www.plugandplaytechcenter.com)Pressekontakt:Plug and PlayGhada OdehTel.: +491705409538Email: g.odeh@pnptc.complugandplaytechcenter.comOriginal-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126011/5249691