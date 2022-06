Die US-Notenbank hat mit ihrem scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte nicht weiter verunsichert. Der DAX dürfte am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag erst einmal behaupten. Der X-Dax signalisierte vor Handelsstart ein Plus von 0,18 Prozent auf 13.510 Punkte. An der Wall Street hatten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed reagiert. Die Notenbank hatte den US-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, und damit etwas stärker als die meisten Experten zunächst erwartet hatten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...