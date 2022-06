Wo sonst immer 0,25 % stehen, sind es dieses Mal starke 0,75 %: Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate hebt die US-Notenbank das dritte Mal seit Beginn der Corona-Pandemie den Leitzins an. Damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis 1,75 %. Das Besondere daran: Es ist der größte Zinsschritt seit fast 30 Jahren. Zusätzlich äußerte sich die Fed auch noch zum Wirtschaftswachstum, welches in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen soll. Demnach soll das US-BIP um 1,7 % wachsen, was 1,1 Prozentpunkte weniger wären als noch im März prognostiziert. Die US-Notenbank rechnet im laufenden Jahr auch mit einer höheren Inflationsrate als zuvor angenommen: Die Teuerungsrate soll trotz der geplanten Erhöhungen des Leitzinses 2022 durchschnittlich bei 5,2 % liegen. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

