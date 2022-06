News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX am Donnerstag: Erneute Fed-Nachwehen oder Bodenbildung? Darauf kommt es heute in der Eröffnung an, Volatilität ist da. DAX könnte Boden etablieren Der DAX hat nach 6 Verlusttagen gestern eine Gegenreaktion gezeigt und gleich zwei positive Signale generiert. Auf die gehe ich hier im Videostream gleich ein und werte auch das Fed-Event von gestern Abend aus. Immerhin gelang es dem US-Markt, in der Ehe der Tageshochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...