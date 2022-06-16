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WKN: 872318 ISIN: SE0000106270 Ticker-Symbol: HMSB 
Xetra
15.06.22
17:35 Uhr
11,994 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
OMX Stockholm 30
1-Jahres-Chart
H&M HENNES & MAURITZ AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
H&M HENNES & MAURITZ AB 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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11,46011,47809:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
H&M
H&M HENNES & MAURITZ AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
H&M HENNES & MAURITZ AB11,9940,00 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG224,50-0,75 %
SALZGITTER AG29,760-2,62 %
SUEDZUCKER AG13,980+3,79 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.