BARCLAYS SENKT SYNTHOMER AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 323 (420) PENCE BARCLAYS HEBT VICTREX AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 2200 (2060) PENCECREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 93 (105) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 60 (76) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 130 (140) SEK - 'SELL' JPMORGAN HEBT EURONEXT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 101 EURUBS SENKT ZIEL FÜR SCOR AUF 33 (35,10) EUR - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 69 (75) CHF - 'SELL' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28,60 (30) EUR - 'UNDERPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 15 (14) EUR - 'NEUTRAL'UBS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 150 (160) EUR - 'NEUTRAL'UBS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 255 (270) EUR - 'BUY' Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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