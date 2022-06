Nur 22% der Deutschen sind gegenüber dem Bitcoin optimistisch eingestellt, lediglich in Kanada und Japan ist der Anteil noch niedriger. - 22 % der Deutschen optimistisch gegenüber Bitcoin eingestellt - Fast nirgends auf der Welt ist Misstrauen so groß - Bitcoin in 79 % aller Krypto-Portfolios in Deutschland - 51 Bitcoin-Automaten in der Bundesrepublik (USA: 33.915) Ob es die weithin bekannte ‚German ...

Den vollständigen Artikel lesen ...