Baierbrunn (ots) -Gartenarbeit macht glücklich - doch manchmal werden Rücken und Gelenke durch gebücktes Werkeln oder schweres Heben ganz schön belastet. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" gibt Tipps, wie man das vermeiden kann:So kann ein Pflanztisch oder ein Hochbeet den Rücken entlasten, Handschuhe schützen vor Hautausschlägen und das richtige Werkzeug, etwa mit verstellbaren Stielen, kann den Nacken schonen.Wer schwer zu schleppen hat, sollte das immer aus den Knien tun und Dinge nah am Körper tragen. Noch besser: Lieber zwei kleine Gießkannen füllen als eine große oder Transporthilfen wie Schubkarren nutzen.Grundsätzlich gilt: die Arbeit in kleine Etappen einteilen, zwischen Sitzen, Knien und Stehen abwechseln und immer wieder Pausen machen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 06/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5249737