Nach der spektakulären Palladium-Platin-Gold-Kupfer-Nickel-Entdeckung durch den Nachbarn Galileo Mining Ltd (ASX: GAL) am 11. Mai 2022 nur 200 Meter entfernt von der Grundstücksgrenze des Mt. Thirsty Joint-Venture Gebiets (MTJV) in Westaustralien planen die 50/50 JV-Partner Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) und Greenstone Resources (ASX: GSR) schon in diesem Sommer 5.000 Meter an Diamant- und Rückspülbohrungen auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...