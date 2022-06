So ein Börsencrash ist nichts für schwache Nerven. Insbesondere für jene, die hoch eingestiegen sind. So wie im letzten Jahr, als die Märkte noch auf Wolke Sieben schwebten. Doch was hoch steigt, kann auch tief fallen. In diesem Sinne: Ein herzliches willkommen an alle neuen Investoren! Sogar der marktbreite MSCI World Index ist seit Jahresbeginn bereits um über 20 % gefallen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 15.06.2022). Und das muss noch lange nicht das Ende gewesen sein. Ein Börsencrash ...

