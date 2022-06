Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) ist in gewisser Weise ein Opfer des Marktes. Schauen wir uns den Aktienkurs an, so sehen wir: Seit dem Rekordhoch haben die Anteilsscheine rund drei Viertel ihres Börsenwertes eingebüßt. Das Wort trifft den Kern daher ziemlich gut. Ein Analyst aus dem Hause JMP Securities sagt nun jedoch sinngemäß, dass der tiefe Fall der Etsy-Aktie vor allem mit dem Markt zusammenhängt. Die Growth-Schwäche sei unter anderem auf schneller als erwartet steigende Zinsen zurückzuführen. ...

