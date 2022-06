Der innovative, medial angereicherte Lernweg bereitet Führungskräfte auf ihre Aufgabe nach dem Prinzip Lead, Engage, Advance und Drive bekannt, ihr erstes 12-monatiges Flaggschiff-Online-Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte, um ihnen Führungsqualitäten für eine zunehmend komplexe und unbeständige Welt zu vermitteln.



Das INSEAD LEAD-Programm vom weltweit führenden Pionier in der Führungsentwicklung, bietet einen transformativen, rigorosen und wirkungsvollen Lernweg für Führungskräfte, um sich auf volatile und mehrdeutige Kontexte einzustellen, über kurzfristige Gewinne hinaus zu denken, um weitläufigere Zusammenhänge zu verstehen, und für diverse Stakeholder einen nachhaltigen Wert zu schaffen und Wirkung zu erzielen.

Die Vorteile von INSEAD LEAD:

L EAD: Führen Sie sich, Ihr Team und Ihre Organisation



Das Programm geht mehr in die Tiefe und Breite als viele andere Weiterbildungsangebote für Führungskräfte, ist laserscharf auf die Kompetenzen der organisatorischen Führung fokussiert und zielt darauf ab, die kritischen Kompetenzen von Teilnehmern sowie ihre Fähigkeit zu transformieren, eine globale Wirkung zu erzielen.

E NGAGE: Lernen und arbeiten Sie mit den weltweit renommierten INSEAD-Dozenten, erstklassigen Coaches und einer Teilnehmergemeinschaft von internationalen Führungskräften



Die zahlreichen und unterschiedlichen Dozenten und Coaches werden die Teilnehmer herausfordern und ermutigen, sich in komplexen Geschäftssituationen zurechtzufinden und eine sinnvolle und nachhaltige Führungsrolle zu übernehmen.

A DVANCE: Bringen Sie Ihr Verständnis und Ihre persönliche Entwicklung voran



Das Programme nutzt die Kompetenz von INSEAD beim onlinebasierten, virtuellen und integrierten Lernen, um hochwirkungsvolle, mehrdimensionale und interaktive Lernerfahrungen zu bieten. Teilnehmer untersuchen kritische Geschäftsbereiche und überdenken kontinuierlich, was Führung für sie bedeutet.

D RIVE: Sorgen Sie in Ihrem gesamten Unternehmen auf nachhaltige Weise für Wertschöpfung und sinnvolle Veränderung



Die Welt erlebt zurzeit zahlreiche Brüche, von Problemen bei den Lieferketten bis zu geopolitischen Verwerfungen und Energiekrisen. Führungskräfte tun sich manchmal schwer, zu erkennen, was die echten Trends und Verschiebungen sind, die sich auf das Geschäft auswirken. Das Programm vermittelt die Instrumente und Techniken, mit denen Teilnehmer präzise wissen können, worauf sie ihre Energie und Ressourcen richten sollten. Dies erfolgt durch einen Aufbau, der auf drei zentralen Säulen basiert: Wert erkennen, Wert liefern und Wert erhalten.

Charles Galunic , Programmdirektor für INSEAD LEAD und Professor für Organisationsverhalten, sagt dazu: "Führungskräfte haben mit der komplexen Welt von heute zu kämpfen und suchen daher nach Wegen, inmitten von Störgeräuschen und Hindernissen nachhaltigen Wert schaffen zu können. INSEAD LEAD versetzt Führungskräfte in die Lage, sich Spezialwerkzeuge anzueignen, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und um ihre Vision zu entwickeln, wie sie für ihre Stakeholder bleibenden Wert und Wirkung erzielen können. Der effektive und rigorose 12-monatige Lernweg hilft Führungskräften, die Welt durch mehrere Linsen zu sehen, sinnvoll Wirkung zu entfalten und relevante Ergebnisse zu erzielen."

Severine Guilloux, Chief Marketing Officer von INSEAD, kommentiert: "INSEAD steht seit jeher bei der Innovation in der vordersten Linie und ist eine der führenden Wirtschaftsakademien der Welt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, immersive Online-Lernerfahrungen für Führungskräfte zu liefern. Dies hat zu hervorragenden Abschlussraten und einem starkem Teilnehmerengagement geführt. Diese Programmgestaltung reflektiert die zwei Jahre, die wir darauf verwendet haben, die sich wandelnden Anforderungen von Führungskräften unter die Lupe zu nehmen, nicht nur in Hinsicht darauf, was sie lernen, sondern auch wie sie lernen. Das einzigartige Lerndesign passt hervorragend zu vielbeschäftigten Führungskräften, die den nächsten Karriereschritt machen und etwas bewegen wollen. Es wird ein wirklich transformatives Erlebnis sein."

Ein flexibles und hochwirkungsvolles Lernerlebnis

Ein großer Vorteil von LEAD ist, dass Teilnehmer in einem Tempo lernen können, das zu ihrem Terminkalender passt. Komplexe Konzepte werden in kleinen Stücken auf die verständlichste Weise online und auf asynchrone Weise vermittelt. Der Lernweg wird außerdem angereichert durch Live-Touchpoints (für synchrones Lernen), virtuelle Live-Präsentationen und eine abschließende Lernerfahrung in Anwesenheit auf dem Europa-Campus von INSEAD.

Mehr über das INSEAD LEAD-Programm können Sie hier erfahren. Die erste Teilnehmerregistrierung beginnt am 29. November 2022.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8f70ec2-3e6c-4aa1-b3dd-8679171f7a0e