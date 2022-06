Nach der kräftigen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ins Stocken geraten. Im frühen Handel gab der DAX -1,91% nach der Erholung am Vortag um 0,57 Prozent auf 13 408 Punkte nach. Der MDax -2,21% verlor 0,53 Prozent auf 27 638 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 -1,76% sank um 0,6 Prozent. Die Fed hatte am Vorabend den US-Leitzins um 0,75 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...