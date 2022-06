Nach Vorlage der Ergebnisse für 2021/2022 bestätigen Analysehäuser ihre Kauf-Empfehlung für DO & CO. Bei Hauck & Aufhäuser wird das Buy mit Kursziel in Höhe von 124,0 Euro für DO & CO bekräftigt. Die Experten sehen mit den jüngst gewonnen Aufträgen die Fähigkeit des Unternehmens Marktanteile zu gewinnen, bestätigt und rechnen mit weiteren Ausschreibungsgewinnen. Auch die Analysten der Erste Group bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel in Höhe von 115,5 Euro für DO & CO. Sie rechnen damit, dass DO & CO in nächster Zeit ein sehr dynamisches Wachstum verzeichnen und von dem wachsenden Kunden-Netzwerk profitieren werde. Neue Ausschreibungen für Airline-Cateringverträge ...

