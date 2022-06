Viele Krypto-Investoren hatten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend gezittert. Doch obwohl die Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte die kräftigste seit fast 30 Jahren ist, macht sich bei Bitcoin und Co seither Erleichterung breit. Für Entwarnung ist es aber trotzdem noch zu früh.Der Blick auf den Tageschart zeigt: In der ersten Reaktion auf den Fed-Zinsentscheid ist der Bitcoin-Kurs am Mittwochabend gefallen, anschließend aber innerhalb weniger Stunden um bis zu neun Prozent ...

