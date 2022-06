Berlin (ots) -Bildmaterial finden Sie hier: DOWNLOAD PRESS-KIT (https://guerilla.promo/rina-sawayama-this-hell-video-presskit)Heute erscheint das Musikvideo zu Rina Sawayamas neuer Single "This Hell". Die japanisch-britische Singer-Songwriterin, zu deren Fans Musik-Größen wie Elton John gehören, bezieht mit dem Song Stellung für Minderheiten und gibt erste Einblicke in ihr mit Spannung erwartetes zweites Album "Hold The Girl" (VÖ: 2. September 2022). Die Dreharbeiten erfolgten unter der Regie von Ali Kurr, mit der Rina schon für die Musikvideos zu ihren Singles "XS" und "Bad Friend" zusammengearbeitet hat.WATCH: RINA SAWAYAMA - "THIS HELL" - MUSIK VIDEO (https://youtu.be/ekauErew4Bs)Sawayama verpackt auf "This Hell" politischen Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen von queeren Menschen in eingängige Bubblegum-Hooks. Sie macht spitzzüngige Bemerkungen über den öffentlichen Umgang mit Ikonen der LQBTQ+-Community wie Britney Spears, Whitney Houston, Paris Hilton, Lady Di und nimmt Bezug auf ikonische Momente der Popkultur. Musikalisch hüllt sie diesen Protest in schrillende Glam-Rock-Riffs, zitiert Shania Twain und viele weitere Pop-Einflüsse und mixt daraus ihren ganz eigenen, zeitlosen Pop-Cocktail.Am 20.05. performte Rina Sawayama "This Hell" zum ersten Mal live im US-Fernsehen in der Tonight-Show von Jimmy Fallon."Es ist ein wichtiger Song für mich angesichts der Menschenrechte, die Minderheiten im Namen traditioneller religiöser Überzeugungen in rasantem Tempo entzogen werden. Als ich diesen Song schrieb, dachte ich insbesondere an die Rechte, die der LGBTQ+-Community entzogen werden. Wenn die Welt uns sagt, dass wir keine Liebe und keinen Schutz verdienen, haben wir keine andere Wahl, als uns gegenseitig Liebe und Schutz zu geben. This Hell is better with you." - Rina SawayamaSTREAM: RINA SAWAYAMA - "THIS HELL" (https://rinasawayama.ffm.to/holdthegirl?mc_cid=5a821da7c0&mc_eid=UNIQID)"This Hell" ist die erste Singleauskopplung aus dem kürzlich angekündigten zweiten Album "Hold The Girl", das am 2. September 2022 über das Label Dirty Hits veröffentlicht wird. Auf dem Nachfolger zu ihrem Debütalbum "SAWAYAMA" wird Rina erneut intime Geschichten in originelle Ohrwürmer verpacken. In den letzten anderthalb Jahren hat die Sängerin mit Top-Produzenten wie Paul Epworth, Stuart Price, Marcus Andersson und ihren langjährigen Songwriterinnen Clarence Clarity und Lauren Aquilina am Album gearbeitet. Herausgekommen ist ein Werk, das Einflüsse aus dem gesamten Pop-Spektrum vereint und ins hier und jetzt katapultiert. Ein kühnes und ehrliches Statement über Rina Sawayamas persönliche Entwicklung, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und Ausblick in eine strahlende ZukunftPRE-ORDER: RINA SAWAYAMA - "HOLD THE GIRL" (http://rinasawayama.ffm.to/holdthegirl)ÜBER RINA SAWAYAMA2020 veröffentlichte Rina Sawayama ihr bahnbrechendes Debütalbum "SAWAYAMA". Das Album ist eine Zeitreise durch die Musikgenres der 90er und 2000er. Es vereint Einflüsse aus Pop, R'n'B, Nu-Metal und Club-Beats. Mit diesem originellen Ansatz landete die Sängerin in über 50 Listen zum Album des Jahres. Darunter die New York Times (#2), The Guardian (#3) und Rolling Stone (#6).Auch Elton John zählt zu Rinas Fans. Gemeinsam veröffentlichten sie letztes Jahr eine besondere Version von "Chosen Family", eine kraftvolle und emotionale Ode an die LGBTQ+-Community und an die Freundschaft. Darüber hinaus ist der Popstar dafür verantwortlich, dass es zu einer geschichtsträchtigen Änderung der Regeln für den Mercury Prize und die BRITs kam, wonach auch nicht-britische Künstler nominiert werden können, wenn sie seit mehr als 5 Jahren ihren dauerhaften Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben. Des Weiteren wird Rina 2023 in John Wick 4 an der Seite von Keanu Reeves ihr Debüt als Schauspielerin geben."This Hell" wurde am 18. Mai über Dirty Hits veröffentlicht.Vollständige Mitteilung: NEUES MUSIKVIDEO zu "THIS HELL" (https://mailchi.mp/guerilla-media.com/rina-sawayama-this-hell-mv-gsa-15035021?e=%5BUNIQID%5D)RINA SAWAYAMA SOCIALSHomepage (https://www.rina.online/) | Instagram (https://www.instagram.com/rinasonline/) | Facebook (https://www.facebook.com/rinasawayama) | Twitter (https://twitter.com/rinasawayama) | Spotify (https://open.spotify.com/artist/2KEqzdPS7M5YwGmiuPTdr5'si=borpKib0SfaCGlcP8wAfjw) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCVI-gmqb3PhWwecTigx8P7Q)Pressekontakt:Guerilla Music PromotionSimon Forster+49 (0)152 097 440 49simon@guerilla-music.dewww.guerilla-music.dewww.guerilla-media.comPressekontakt:Guerilla Music Promotion | Simon Forster | +49 (0)152 097 440 49 | simon@guerilla-music.deOriginal-Content von: Guerilla Music GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143689/5249779