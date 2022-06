The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2022



ISIN Name

US45248D1081 IMERYS UNSP.ADR 1/5/EO 2

IE0003722596 METZ.NEXT PT A INVESTMENT

