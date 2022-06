Hamburg/Berlin (ots) -Der Rat für Formgebung hat in Berlin erneut technische Innovationen mit dem German Innovation Award ausgezeichnet. Auch die DERMALOG Identification Systems GmbH gehörte in diesem Jahr zu den Gewinnern und erhielt einen Award für ihr neues Kamerasystem, das Grenzkontrollen erleichtert.Mit dem CT1 Camera Tower hat DERMALOG eine neue Technik zur automatisierten Erfassung von Gesichtern entwickelt. Kern der Lösung ist die integrierte Gesichtserkennung von DERMALOG, die dafür sorgt, dass sich das System stets eigenständig auf die Kopfhöhe der zu erfassenden Person einstellt. Eine Experten-Jury des Rates für Formgebung hat das innovative Kamerasystem nun mit dem German Innovation Award 2022 prämiert.Aus einer Entfernung von bis zu 2 m erfasst der CT1 Gesichter und erstellt Portraits, die den aktuellen Anforderungen der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO entsprechen. Zusätzlich verfügt die DERMALOG-Lösung über eine integrierte Lebenderkennung (PAD) und einen berührungslosen Körpertemperatur-Check. Damit ist der CT1 insbesondere für den Betrieb im Bereich der kontrollierten Ein- und Ausreise an Landesgrenzen geeignet."Die Biometrie gewinnt im Grenzschutz zunehmend an Bedeutung", sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull. "So ist die Erfassung biometrischer Daten ein wichtiger Bestandteil des künftigen Ein- und Ausreise-Systems der Europäischen Union. Mit unseren Lösungen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur sicheren und schnellen Verarbeitung der Daten und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf am Grenzschalter."Neben dem CT1 Camera Tower bietet DERMALOG mit dem Self Registration Kiosk eine weitere innovative Lösung, die zusätzlich zur automatischen Gesichtserkennung die Erfassung von Reisepass- und Fingerabdruckdaten ermöglicht. Beide Systeme sind bereits erfolgreich im Einsatz und unterstützen Grenzbehörden in zahlreichen Ländern bei ihrer Arbeit.Pressekontakt:Sven BöcklerMedia Relationsinfo@dermalog.comTel.: +49 (0)40 413 227 - 0www.dermalog.comOriginal-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8896/5249810