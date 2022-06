Intel hat am Mittwoch offiziell seine erste diskrete Grafikkarte für Desktop-PCs vorgestellt. Marktstart wird dabei vorerst nur in China sein, wo OEM-Hersteller die Hardware auch in erster Linie verbauen sollen. Die Einsteigerkarte stellt dabei keine Gefahr für die Platzhirsche AMD und Nvidia dar - aber das kann sich schnell ändern.Als Ziel für seine erste Grafikkarte gibt Intel an, dass die Arc380 "flüssiges 1080p-Gaming mit über 60 Bildern pro Sekunde bei populären Spielen" ermöglichen soll. Als ...

