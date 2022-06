Die EZB hat jüngst eine Ad-hoc-Sitzung anberaumt, um die "aktuellen Marktbedingungen" zu erörtern und ihre Besorgnis über die Volatilität an den Finanzmärkten und möglicherweise insbesondere über den Anstieg der Renditen an den schwächeren Märkten für Staatsanleihen zum Ausdruck zu bringen. Ein Kommentar von Sandra Holdsworth, Head of Interest bei Aegon AM, zur außerplanmäßigen EZB-Sitzung: Die Rendite ...

