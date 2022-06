Die Achterbahnfahrt der vergangenen Tage ging positiv aus. Vor den wichtigen amerikanischen Inflationsdaten am vergangenen Freitag hatte sich die Börse auf eine positive Überraschung eingestellt. Man hatte im Vorfeld die Erwartung eingepreist, dass die Inflationsrate ihr Hoch im März gesehen hat und sich nun im Mai, wie auch im April, erneut in ihrem Anstieg verringern würde.Das neue Hoch der Inflationsrate im Mai traf die Wall Street also völlig auf dem falschen Fuss. Innerhalb von zwei Börsensitzungen mussten die positiven Positionierungen verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...