NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,25 Euro belassen. Ähnlich wie die Konkurrenz sehe der Konzern bei Stahl bisher noch keinen Nachfragerückgang im Auftragsbuch, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den Tiefs des vergangenen Sommers erholten Branchennotierungen lägen zudem immer noch nicht über dem historischen Durchschnitt, und die Autobauer blieben bezüglich eines Produktionsausbaus optimistisch. Zudem könnte schon in diesem Jahr wieder eine Dividende gezahlt werden./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

