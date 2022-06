DJ Die besten Preise für beliebte Videospiele gibt es bei Gamecamp.gg!

DGAP-Media / 2022-06-16 / 14:29 Die besten Preise für beliebte Videospiele gibt es bei Gamecamp.gg! Die Tatsache, dass einige Videospielveröffentlicher die Preise für Videospiele auf 70 USD festsetzen, führt die Spieler heran, nach den günstigsten Preisoptionen zu suchen. Gamecamp.gg, das gegründet wurde, um die günstigsten Preise für Videospiele zusammenzustellen, macht es den Nutzern leichter, indem es Dutzende von Spieleshops vergleicht.

BERLIN - Seit Mitte 2021 haben einige Videospielveröffentlicher ihre Standardverkaufspreise auf 70 Dollar festgelegt. Die PC-Version des Spiels 'Call of Duty Modern Warfare 2', das von Activision entwickelt wurde, wurde in den letzten Tagen auf der Plattform Steam für 70 Dollar verkauft, was einer Steigerung von 10 US-Dollar im Vergleich zu den Vorjahren entspricht. EA verdoppelte im April letzten Jahres den Preis von F1 2022 in einigen seiner regionalen Läden auf Steam. Daher ist es für alle Spieler wichtig, die besten Preise zu ergattern.

Zu den Preiserhöhungen sagt Algirdas Mice, CMO von Gamecamp.gg: "Die weltweit steigenden Produktions- und Arbeitskosten spiegeln sich auch in den Preisen von Videospielen wider. Als Gamecamp.gg bieten wir die günstigsten Lizenzen an, indem wir die Preise in den ehrenwerten Spieleläden verfolgen."

8 von 10 Deutschen vergleichen Preise

Algirdas Mice erinnerte daran, dass auch Deutschland von der weltweiten Inflation beeinflusst war und im April die höchste Inflation der letzten 41 Jahre verzeichnet wurde: "Die wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen das Verbraucherverhalten. 37% der deutschen Bürger geben an, dass sie immer Preise vergleichen, bevor sie online einkaufen. 41 % sagen, dass sie dies häufig tun. Preisvergleichsmaschinen, die für verschiedene Konsumgüter in Deutschland erstellt wurden, erhalten jeden Monat Millionen von Besuchern. Als GameCamp konzentrieren wir uns ausschließlich auf Videospiele und ermöglichen unseren Nutzern, zu den günstigsten Preisen bei den beliebtesten Plattformen und Anbietern wie YuPlay, G2A, Gamivo, Gamers Outlet und K4G einzukaufen. Wir bieten auch spezielle Rabattcodes für beliebte Spiele wie Red Dead Redemption 2, God of War, GTA V, Assassin's Creed: Origins."

"Benutzerfreundliche Plattform, Hunderte von Spielen, kostenloser Zugang"

Algirdas Mice, CMO von Gamecamp.gg, erklärte, dass die aktuellsten Versionen vieler beliebter Spiele auf der Plattform unterschiedliche Preisinformationen enthalten: "Mit unserer benutzerfreundlichen Plattform listen wir die günstigsten Preise in Dutzenden von Plattformen und Läden wie Steam, Origin, Epic Games, Ubisoft Connect für Hunderte von Spielen in verschiedenen Kategorien von Strategie bis Sport, von Aktion bis Abenteuer. Wir halten unsere Datenbank immer auf dem neuesten Stand, indem wir neue Versionen und kommende Spiele genau verfolgen. Als Gamecamp wollen wir sicherstellen, dass die Nutzer das gewünschte Spiel zum niedrigstmöglichen Preis erhalten. Indem wir Gewinnspiele für große AAA-Spiele organisieren, verschaffen wir den Spielern kostenlosen Zugang zu den Erfahrungen, nach denen sie gesucht haben."

