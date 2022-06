Der Markteintritt in Deutschland wird von einem Country Manager geleitet, der ein Team von 15 Mitarbeitern führt. Das deutsche Büro des spanischen Unternehmens befindet sich in Berlin.von pv magazine Spanien Grenergy, ein spanisches Unternehmen, das sich auf den Bau und das Management von Photovoltaik-, Windkraft- und Speicherprojekten spezialisiert hat, hat seinen Eintritt in Deutschland angekündigt, um Photovoltaik-Anlagen zu entwickeln. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2023 mit der Entwicklung der Solarparks zu beginnen und bis 2025 mindestens 3 Gigawatt in der Pipeline zu haben. Grenergy erklärte, ...

