SHENZHEN (IT-Times) - Die BYD Company investiert in das chinesische Halbleiterunternehmen TYSiC, einen Entwickler und Produzenten von Siliziumkarbid-Epitaxie-Wafern. TYSiC, ein Halbleitertechnologie-Unternehmen mit Sitz in der chinesischen Stadt Dongguan, hat die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296)...

Den vollständigen Artikel lesen ...