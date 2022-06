Wien (www.fondscheck.de) - Oddo BHF Asset Management hat zwei Top-Manager in die Geschäftsführung befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Philippe de Lobkowicz verantworte künftig als COO das operative Geschäft und sei damit unter anderem für IT, Risikomanagement, Compliance sowie Middle- und Back-Office zuständig. Er sei seit Juli 2017 im Oddo-BHF-Konzern tätig, zunächst als Leiter Corporate Development und Corporate Governance und seit September 2020 als Deputy-COO bei Oddo BHF Asset Management. ...

