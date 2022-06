Berlin (ots) -Die britische Botschafterin in Deutschland, der britische Honorarkonsul in Bremen, der Direktor des Bürgerparks und der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. (https://www.gruen-ist-leben.de/) pflanzen im Rahmen der Feier zum 96. Geburtstag und 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. einen Baum im Bremer Bürgerpark.Die britische Botschafterin Jill Gallard, der britische Honorarkonsul Christoph Enge, Jan-Dieter Bruns vom Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., und Tim Großmann, Parkdirektor des Bremer Bürgerparks, pflanzen gemeinsam eine vom BdB gestiftete Stiel-Eiche. Anlass ist der 96. Geburtstag und der 70. Jahrestag der Thronbesteigung der Queen, der nicht nur mit traditionellen Feierlichkeiten begangen wird, sondern auch mit einer Initiative, die sich über das gesamte Jubiläumsjahr erstreckt: The Queen's Green Canopy (https://queensgreencanopy.org/) - das "grüne Baumkronendach der Königin". Hierbei handelt es sich um einen Aufruf an alle - von Schulen, Pfadfindergruppen und Vereinen bis hin zu Unternehmen, Kommunen und Grafschaften -, durch Pflanzung von Bäumen einen Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt zu leisten und damit ein nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft der Königin zu schaffen, an dem sich zukünftige Generationen erfreuen werden. Schirmherr dieser Initiative ist der Prinz von Wales.Die Pflanzung in Bremen steht in einer Reihe von Baumpflanzungen der Britischen Botschaft bzw. von Britischen Konsulaten und des Bund deutscher Baumschulen e.V. in ganz Deutschland. Als Projektpartner ist der Bund deutscher Baumschulen e.V. Garant dafür, dass für jeden Ort der passende Baum standortgerecht ausgewählt wird. Insbesondere mit den bereits deutlich spürbaren klimatischen Veränderungen in Deutschland kommt der Auswahl der Bäume eine besondere Bedeutung zu.Der Fototermin findet am 21. Juni um 16.30 Uhr im Bremer Bürgerpark statt. Berichtende Presse akkreditiert sich bitte bis zum 20. Juni, 12.00 Uhr, bei Karin.Schulz@fcdo.gov.ukPressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/5250062