Der gestrige deutliche Zinsschritt der US-Notenbank führte auch bei den Edelmetallen zu einer kurzen Schrecksekunde. Aber schon kurz darauf drehten sie und mit ihnen die Edelmetall-Minenaktien nach oben. Dies bestätigt unsere Vermutung zur Reaktionsfunktion der Edelmetalle bei steigenden Zinsen. Im Lichte der charttechnischen Ausgangslage und der weiterhin sehr hohen Liquidität im Themendepot Edelmetalle kaufen wir heute zum Eröffnungskurs in New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Wheaton Precious Metals zurück.Wheaton ...

