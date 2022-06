Die Aktie von Tesla startete am Donnerstag nicht nur deutlich unter dem Vortagesschluss in den Handel, sondern setzte nach Handelseröffnung ihre Kursverluste fort. Zuletzt notierten die Papiere rund 6,2 Prozent im Minus bei 655,52 Dollar. Anleger scheint dabei eine Preiserhöhung für alle Tesla-Modelle übel aufzustoßen.Auf seiner Webseite kündigte der Elektroautobauer an, den Preis für sein Model Y von 62.990 auf 65.990 Dollar zu erhöhen. Ein weiterer Rückschlag für die Tesla-Fans - denn die Auslieferung ...

