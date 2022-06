Netcetera AG / Schlagwort(e): Kooperation

Qenta und Netcetera sichern den bargeldlosen Zahlungsverkehr in CEE



16.06.2022 / 16:55



Medienmitteilung

Zürich, 16 Juni 2022 Qenta und Netcetera sichern den bargeldlosen Zahlungsverkehr in CEE - Die österreichische Qenta Payment CEE hat ihr Partnernetzwerk mit dem Schweizer Zahlungsanbieter Netcetera erweitert - Die Geschäftsbeziehung bedeutet 24/7 direkten Zugang zu allen Dienstleistungen des Technologieexperten Das Jahr 2022 geht für die Schweizer Payment-Expertin Netcetera mit viel Dynamik weiter. Seit Juni arbeitet Netcetera direkt mit Qenta Payment CEE zusammen. Sie stellt dem österreichischen Zahlungsportal ihre sichere 3DS-Technologie zur Verfügung. "Wir nutzen die zuverlässige 3DS-Technologie von Netcetera bereits seit mehreren Jahren über unsere Partnernetzwerke. Nun haben wir uns für eine noch engere Zusammenarbeit entschieden und sind froh, Netcetera als direkten Technologiepartner zu haben. Diese Kooperation verschafft uns Zugang zu den neusten Innovationen und Informationen der Payment-Branche sowie einen zuverlässigen 24/7-Support. Ausschlaggebend für die enge Zusammenarbeit mit Netcetera war für uns das fundierte Branchenwissen und die Konsistenz, die Netcetera ihren Kunden bietet. Mit dem 3DS SaaS-Produkt von Netcetera können wir unser erfolgreiches Geschäft mit bargeldlosem Zahlungsverkehr in der CEE-Region weiterführen. Wir freuen uns, diese Partnerschaft heute und in Zukunft weiter auszubauen." so Wolfgang Harder-Pachernegg, VP Payment Products. Qenta bietet seinen Kunden eine Schnittstelle für E-Commerce-Zahlungssysteme, die einfach in den Zahlungsprozess von Händlern integriert werden kann. Der österreichische Zahlungsanbieter verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Offline- und Online-Zahlungslösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Durch den Einsatz von Netceteras 3DS SaaS-Produkt bietet Qenta seinen Kunden weiterhin überzeugende Geschäftsvorteile, wie verbesserte Konversionen, optimierte Checkout-Prozesse, weniger Betrug und Schutz vor betrügerischen Rückbuchungen. «Wir freuen uns, mit Qenta zusammenzuarbeiten und gemeinsam den Fortschritt in unserer dynamischen Branche voranzutreiben. Unser Ziel ist es, sichere Online-Zahlungen für die Kunden von Qenta in der gesamten CEE-Region zu garantieren. Unser 3DS Server bedeutet eine ausgezeichnet Serviceverfügbarkeit und die Unterstützung der Bedürfnisse des Anbieters rund um die Uhr." - so Petra Paul, Senior Sales Executive Digital Finance bei Netcetera Die Acquiring Produkte von Netcetera ermöglichen die Verarbeitung von Transaktionen mit 3-D Secure Protokollen und PSD2 SCA Ausnahmen, sind mit den grössten Kartennetzwerken zertifiziert und erfüllen die Standards der Zahlungsindustrie wie PCI-DSS und PCI-3DS. Netcetera bietet kontinuierliche Upgrades und Updates, um alle neuen Trends und Kundenanforderungen in der Zahlungsindustrie zu unterstützen. Netcetera überwacht, testet und berichtet ständig, um ihren Kunden die beste Beratung dazu zu bieten, wie sie die Herausforderung «Konversion verbessern» meistern und ihr Fintech-Geschäft insgesamt sichern können. Medienkontakt

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com Über QENTA Payment CEE

Kompetenz aus über 20 Jahren als Anbieter von Zahlungslösungen.

QENTA Payment CEE bietet Ihnen seit mehr als 20 Jahren die neuesten Technologien in der bargeldlosen Zahlungsabwicklung und unterstützt Sie bei der Entwicklung von internationalen Zahlungsstrategien, die auf Ihre Vertriebskanäle zugeschnitten sind. Als österreichischer Payment Service Provider begleiten wir Sie in allen Phasen Ihrer Geschäftsentwicklung. Unsere Zahlungslösungen, offline und online, sind individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und machen so den Unterschied im Bereich E-Payment. Lassen Sie sich von einem der erfahrensten Zahlungsdienstleister beraten. Unser Team steht Ihnen persönlich, kompetent und engagiert zur Seite.

