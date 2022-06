SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio Inc. hat just auf einer Veranstaltung seine neuen Elektroauto-Modelle vorgestellt, darunter auch das fünfsitzige SUV ES7. Der chinesische Elektroauto-Produzent Nio Ltd. (NYSE: NIO) veranstaltete am 15. Juni 2022 ein Event, auf dem der neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...