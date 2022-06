In der Türkei könnte Social-Media-Nutzern in Zukunft sogar Gefängnis drohen, wenn sie bestimmte Inhalte in den sozialen Netzen teilen. Kritiker warnen vor staatlicher Zensur. Oppositionspolitiker, Aktivisten und Journalisten in der Türkei haben wegen eines Social-Media-Gesetzentwurfs Alarm geschlagen. "Jeder und alles, was der Regierung nicht passt, kann ins Visier genommen werden", sagte der Cyberrechts-Aktivist Yaman Akdeniz der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Das Gesetz muss noch vom Parlament verabschiedet werden. Dort hält die regierende AKP eine ...

