Es ist derzeit tatsächlich wie verhext. So gut die Aussichten einer Branche oder eines Unternehmens auch sind, beinahe alle Aktien werden momentan regelrecht in Sippenhaft genommen. So auch die Papiere von Norwegens Vorzeige-Wasserstoffunternehmen NEL. Denn im Zuge des schwachen Gesamtmarktes rauschen auch die Kurse der NEL-Aktie in den Keller. Dabei könnte das Umfeld kaum besser sein…

Schließlich heizen Klimakrise und explodierende Preise für fossile Brennstoffe die Diskussion um einen massiven Ausbau der Wasserstoff-Technologie weiter an. Die Europäische Kommission hat sich unter anderem dafür ausgesprochen, die im industriellen Bereich benötigte Energie bis 2030 zu 75 Prozent aus Wasserstoff zu erzeugen. Bisher war von 50 Prozent die Rede…

Auch bei NEL selbst läuft es seit Wochen absolut glänzend. So verzeichnet das Unternehmen momentan den höchsten Auftragsbestand aller Zeiten und beinahe wöchentlich kommen neue Anfragen dazu. Zuletzt ...

