B2Broker, ein führender Anbieter von White-Label-Lösungen für die Devisen- und Kryptowährungsbranche, ist erfreut, die Integration von B2Core Shufti Pro, einem führenden KI-gestützten Identitätsverifizierungsanbieter, bekannt zu geben. Durch die Partnerschaft mit diesem Unternehmen werden wir den Prozess der Identitätsüberprüfung der Endnutzer unserer Kunden vereinfachen und rationalisieren. Durch die fortschrittliche Onboarding-Technologie von Shufti Pro sind wir in der Lage, die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten. Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen mit B2Core und Shufti Pro!

Shufti Pro ist der führende Anbieter von KYC-Verifizierungsdienste. Mit Shufti Pro können Kunden ihre Identität schnell und einfach verifizieren, indem sie einfach die Registerkarte "Verifizierung" in ihren Profileinstellungen öffnen und ein Ausweisdokument wie einen Reisepass, einen Führerschein und ein Selfie vorlegen. Die firmeneigene Technologie von Shufti Pro verifiziert die Identität eines Kunden innerhalb von Sekunden in Echtzeit, was zu einer geringeren Anzahl von betrügerischen Aktivitäten und einem verbesserten Kundenerlebnis führt.

Was ist Shufti Pro

Shufti Pro ist ein SaaS-Anbieter und erbringt KYC-Dienste, die den Prozess der Verifizierung von Nutzeridentitäten automatisieren. Mit seiner flexiblen API kann der Dienst in alle Arten von bestehenden Systemen integriert werden. Dies macht ihn zu einer praktischen Lösung für Unternehmen jeder Größe. Darüber hinaus bietet der KYC-Anbieter seinen Kunden einen mehrschichtigen Risikoschutz gegen digitalen Identitätsbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Durch die Inanspruchnahme dieses Dienstes können Unternehmen ihren Sicherheitsstatus verbessern, und ihre Kunden werden in die Lage versetzt, die Wahrscheinlichkeit, Opfer dieser Verbrechen zu werden, zu verringern.

Dank der innovativen Technologie des Unternehmens können Nutzer ihre Identität in weniger als 30 Sekunden überprüfen, wobei mehr als 150 Sprachen und 230 Länder und Territorien unterstützt werden. Darüber hinaus helfen die AML-Screening-Funktionen von Shufti Pro Unternehmen bei der Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften, indem sie über 1700 Watchlists abfragen.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen der Branche bietet Shufti Pro sowohl SaaS- als auch On-Premises-Lösungen an. Seine Produkte werden von einigen der weltweit größten Zahlungs-Gateways und Banken verwendet.

Fazit

Das B2Broker-Team ist stets bestrebt, das Kundenerlebnis zu verbessern, und unser neuer KYC-Service ist ein gutes Beispiel für dieses Engagement. Dieses Tool rationalisiert den Onboarding-Prozess und macht Ihnen das Leben leichter. Wir empfehlen allen unseren Kunden, diesen neuen Service zu nutzen, der viele Vorteile mit sich bringt. Wir sind sicher, dass er Ihnen bei Ihren Geschäftsvorgängen von großem Nutzen sein wird. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem neuen KYC-Service haben.

