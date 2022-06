Die Benennung des Geschäftsführers reflektiert die Zugkraft des Unternehmens auf dem britischen Markt und die europäische Expansionsstrategie

BIG DATA ANALYTICS CONFERENCE - Pyramid Analytics (Pyramid), ein bahnbrechender Anbieter von Entscheidungsintelligenz-Plattformen, teilte heute mit, dass Tom Warren zum Regional Managing Director für Großbritannien und Irland (UKI) benannt wurde. Warren verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in der Führung von Spitzenteams sowie über frühere Erfahrungen als professioneller Rugby-Spieler, um das Wachstum von Pyramid in der UKI weiter voranzubringen. Die Kunden des Unternehmens in der UKI sind unter anderem Ann Summers, Liberty London und Premier Foods.

Die Benennung knüpft an die jüngste überzeichnete Finanzierungsrunde der Serie E von Pyramid Analytics in Höhe von 120 Mio. USD an, die am 9. Mai auf einer Sonderveranstaltung an der Tower Bridge in London verkündet wurde. Dadurch verdoppelt Pyramid seine Investitionen in Großbritannien, einem führenden Markt für die Einführung von Decision Intelligence. Das britische Tech-Ökosystem erreichte im Jahr 2022 eine bahnbrechende Bewertung von 1 Billion USD. Im Zentrum dieser Erfolgsgeschichte steht London. Pyramid hat vor, seine Mitarbeiterzahl in London in den nächsten Monaten zu verdoppeln, um dann London als Basis für seine europäische Expansion zu nutzen. Mit der Benennung von Warren unterstreicht Pyramid sein Engagement und seine Ambitionen für Großbritannien und Irland.

Wichtige Punkte:

Pyramid Analytics, ein Anbieter von Plattformen für Entscheidungsintelligenz, engagiert den erfahrenen Leiter des Technologiesektors Tom Warren, um das Wachstum von UKI zu beschleunigen. Warren kann auf zwölf Jahre Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Teams und im Kundenbeziehungsmanagement zurückblicken.

Pyramid baut die Investitionen in UKI-Talente, Vertrieb und Marketing sowie die Expansion von Partnern aus.

Warrens Benennung ist die erste in einer Folge geplanter Initiativen zur Geschäftsentwicklung, um den Kundenerfolg und strategische Kunden in dieser Region zu unterstützen.

Klicken Sie hier, um einen Termin für die Vorführung der Pyramid Decision Intelligence Platform zu vereinbaren.

Es ist Warrens Aufgabe, das Geschäft in Großbritannien und Irland auszubauen, was die Bereiche Unternehmensvertrieb, Geschäftsentwicklung, Vertriebskanal und Lösungsentwicklung umfasst. Tom Warren, der seine Karriere als professioneller Rugby-Spieler begann, ist gespannt auf die bevorstehende Herausforderung.

Lernen Sie unseren neuen Managing Director kennen

Warren hatte eine erfolgreiche Karriere als professioneller Rugby-Spieler für Worcester Warriors, London Irish, Grand Parma in Italien und schließlich bei Esher RFC. Er gewann unter anderem 2004 den Titel in der Division 1 für Worcester und spielte 2006 im Halbfinale der englischen Premiership und im Finale des europäischen Challenge Cups für London Irish. Nach seinem Rücktritt widmete sich Warren zuerst der Trainer-Tätigkeit als Scrum Coach und Leiter der Akademie in Esher.

Seitdem verfolgt er eine erfolgreiche Karriere im Vertrieb. Zuletzt war er bei der Cloud-basierten Logistikplattform Bringg als Area VP Northern Europe für den Aufbau des EMEA-Verkaufsteams verantwortlich. In seiner früheren Position als Senior Director für EMEA Enterprise Renewals bei Blue Prism gelang es ihm, den Anteil der Kundenerneuerungen von 82 auf 88 zu erhöhen, was zu einer Steigerung von 113 im Geschäftsjahr 2019 führte. Er war zudem Regional Sales Director bei ServiceNow, wo er das erste kommerzielle Vertriebsteam in Großbritannien aufbaute und die Ziele für den Abschluss neuer Geschäfte stets übertraf, um das Wachstum des britischen Unternehmens zu fördern.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in Data Prep, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics

Zitate

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Tom brachte eine große Fülle an Fachwissen und Einblicken in die Rolle des Geschäftsführers mit. In der Vergangenheit hat er beeindruckend erfolgreiche Vertriebs- und Kundenbeziehungs-Teams angeführt und mehreren Unternehmen dabei geholfen, ihre Vertriebsreichweite in der EMEA-Region zu erweitern.

Da Tom ein ehemaliger professioneller Rugby-Spieler ist und seit über zwölf Jahren Vertriebsteams leitet, wussten wir, dass er starke Führungsqualitäten, Mut und Energie in unser wachsendes Team hier bei Pyramid einbringen würde. Wir sind der Meinung, dass Tom die richtige Person ist, um unser ohnehin schon leistungsstarkes Team zu leiten und unser Wachstum in Großbritannien und Irland nach unserer phänomenalen Serie-E-Finanzierungsrunde fortzuführen."

Tom Warren, Regional Managing Director, UKI, Pyramid Analytics: "Pyramid ist das, was in der Analytik als Nächstes ansteht, und Großbritannien ist das, was für Pyramid als Nächstes ansteht. Ich freue mich sehr, dass ich zu Pyramid Analytics stoße, und noch mehr, dass ich zu einem erfolgreichen und hochleistungsfähigen Team stoße, das hinter der Expansion des Unternehmens in Großbritannien und Irland steht.

Unsere Finanzierungsrunde der Serie E Anfang dieses Monats war eine echte Absichtserklärung des Unternehmens, die unsere Ambitionen zum Ausbau unserer Betriebsabläufe in Großbritannien und Irland deutlich machte, sodass Decision Intelligence weiterhin die Art und Weise, wie Unternehmen in der Region arbeiten, verändern kann. Ich freue mich darauf, zu diesem großartigen Unternehmen beizutragen und an unserer europäischen Expansion zu arbeiten."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Decision Intelligence-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Data Prep, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid Platform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

