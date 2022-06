Das Startup Atomos Space will Kernenergie als Raumschiffantrieb etablieren. Der letzte Versuch dieser Art wurde 1965 durchgeführt. Der Snap-10 aus dem Jahre 1965 war der erste und bisher einzige Kernspaltungsreaktor im Weltraum. Jetzt will Atomos Space, ein US-Space-Startup daran anknüpfen und ein Raumfahrzeug mit dem Namen Neutrino Space Nuclear Pathfinder auf den Mrakt bringen. Kernfusionsreaktoren im All kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...