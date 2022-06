Accelerant, die Insurtech-Plattform, die Versicherern einen überlegenen Risikoaustausch und Datenanalysen in Kombination mit langfristigen Kapazitätsverpflichtungen ermöglicht, hat heute mit der Eröffnung seines neuen EU-Hauptsitzes in Brüssel eine wichtige europäische Expansion angekündigt.

Brüssel wurde aufgrund der geografischen Lage im Herzen Europas, der hervorragenden Arbeitskräfte und der tiefen Verwurzelung im Versicherungswesen ausgewählt. Accelerant, das für seine globale Tätigkeit regelmäßig mit dem Rating A- (Excellent) von AM Best ausgezeichnet wird, hat ein Team eingestellt, das weitere Wachstumspläne in Belgien verfolgt.

Accelerant wurde 2018 gegründet und hat sich auf die Betreuung eines sorgsam ausgewählten und betreuten Netzwerks von Managing General Agents (MGAs) spezialisiert, die Accelerant als Mitglieder bezeichnet. Accelerant Insurance Europe S.A. wurde 2021 gegründet und verfügt über die Berechtigung, im Vereinigten Königreich und in der EU zu handeln. Das Unternehmen wird von der belgischen Nationalbank und von der Financial Services and Markets Authority reguliert. Das Unternehmen betreibt eine Reihe von Nicht-Lebensversicherungssparten.

"Seit wir Accelerant in Europa vorgestellt haben, sind wir von der Nachfrage nach unserer einmaligen Kombination aus datengestützten Erkenntnissen und langfristigen Partnerschaften überwältigt worden", sagte Je? Radke, CEO von Accelerant. "Wir freuen uns, in Europa weiter zu expandieren und offiziell unser Büro in Brüssel zu eröffnen. Wir hoffen, dass wir unseren Mitgliedern auch weiterhin die transparente Partnerschaft bieten können, die sie verdienen, um weiterhin ein profitables Wachstum zu ermöglichen."

Accelerant betreut außerdem Mitglieder in den Vereinigten Staaten und unterhält eine Rückversicherungsgesellschaft auf den Bermudas. Accelerant arbeitet mit seinen Mitgliedern zusammen, um ein marktführendes, profitables Wachstum zu erzielen, und konzentriert sich dabei auf die kleinen und mittleren Unternehmen, die unsere globale Wirtschaft vorantreiben, und deren Nischenbedarf an Versicherungen.

Die Grundlage für die Tätigkeit von Accelerant bildet die revolutionäre Datenplattform InSightFull, die den Mitgliedern zu einem besseren Risikoverständnis verhilft, ihnen Einblicke verschafft und sie bei der Bewältigung operativer und regulatorischer Komplexität unterstützt.

ÜBER ACCELERANT

Accelerant ist eine datengestützte, technologiegetriebene Versicherungsplattform, die Versicherer in die Lage versetzt, ihre Versicherten effektiver zu betreuen. Wir nutzen fortschrittliche Tools für Datenintelligenz, um die Art und Weise, wie Versicherer Risiken teilen und weitergeben, neu zu gestalten. Unser Schwerpunkt liegt derzeit auf kleinen und mittleren Unternehmen, die unsere weltweite Wirtschaft vorantreiben, und deren Nischenbedarf an Versicherungen. Wir richten Anreize aus, um die Ergebnisse für alle zu verbessern. Unsere Full-Service-Risikobörse ergänzt unser sorgfältig ausgewähltes, erstklassiges Netzwerk von Versicherungsteams. Wir nutzen detaillierte Informationen zu den einzelnen Policen, um einen noch nie dagewesenen Einblick in die Versicherungspools zu erhalten, und unser Spezialportfolio ist vollständig diversifiziert und weist nur ein sehr geringes Katastrophen-, Aggregations- oder systemisches Risiko auf. Wir sind stolz darauf, von AM Best mit A- (Excellent) bewertet worden zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.accelins.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220616005278/de/

Contacts:

Chelsea Allison

chelsea@cmand.co

312 775 2856