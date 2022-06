Der neuartige Premium-Gin von Arctic Blue Beverages, Arctic Blue Gin Rose, setzt seine Erfolgsserie fort und gewinnt eine weitere Doppel-Gold-Auszeichnung in Folge sowie den "Best of Class Award" bei der Singapore World Spirits Competition (SWSC) 2022, der Stammorganisation der San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Mit Arctic Blue Gin Rose betritt das Unternehmen das rasant wachsende Segment der aromatisierten Gins. Das Geschmacksprofil beruht auf dem mehrfach preisgekrönten Arctic Blue Gin, erweitert um einen Hauch von Zimtrosenblüten bei Duft und Geschmack. Die ästhetische rote Farbe stammt von finnischen wilden Heidelbeeren. Das Produkt ist vielseitig und lässt sich für eine Vielzahl an Premium-Gin-Cocktails verwenden.

??Das Geheimnis der Produkte von Arctic Blue Beverages liegt im reinen Quellwasser und in den natürlichen, sorgfältig ausgewählten finnischen Zutaten voller Aromen und Nährstoffe: skandinavische Pflanzen und wilde Heidelbeeren, die in den Wäldern in der Nähe des Koli-Nationalparks wild wachsen. Um eine erstklassige Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Arctic Blue in einer Brennerei in der kleinen Stadt Ilomantsi in der Region Nordkarelien im Osten Finnlands in kleinen Chargen von Hand hergestellt.

"Das Interesse an Arctic Blue Gin Rose ist sehr groß, seitdem das neue Erzeugnis bei der San Francisco World Spirits Competition 2022 dem ältesten und prestigeträchtigsten Wettbewerb der Branche eine Doppel-Goldmedaille gewonnen hat", berichtet Valtteri Eroma, CEO des Unternehmens.

Das Unternehmen, das seit kurzem an der Nasdaq First North Growth in Stockholm notiert ist, hat einen internationalen Expansionskurs eingeschlagen. "Arctic Blue Gin Rose ist eine großartige Erweiterung unseres Gin-Portfolios, und laut Markt-Feedback gelingt es uns, völlig neue Verbrauchergruppen mit diesem Produkt zu erreichen. Der Sieg in Singapur unterstützt unsere Asienstrategie, da er uns einen Vorsprung gegenüber unseren Mitbewerbern verschafft und den Bekanntheitsgrad unserer Premiumprodukte bei asiatischen Verbrauchern erhöht", fügt Valtteri an.

Auszeichnungen für Arctic Blue Beverages bei der Singapore World Spirits Competition (SWSC) 2022:

DOUBLE GOLD MEDAL, BEST OF CLASS, Arctic Blue Gin Rose

SILVER MEDAL, Arctic Blue Legacy Gin

SILVER MEDAL, Arctic Blue Gin

SILVER MEDAL, Arctic Blue Oat Liqueur

BRONZE MEDAL, Arctic Blue Gin Navy Strength

Arctic Blue Beverages AB ist ein skandinavischer Getränkehersteller, zu dessen bekanntesten Produkten der mehrfach preisgekrönte Arctic Blue Gin, Arctic Blue Gin Navy Strength und der weltweit erste milchfreie Haferlikör auf Gin-Basis, Arctic Blue Oat, gehören. Das Unternehmen investiert intensiv in den internationalen Export, und seine Produkte werden in Finnland, Schweden, Japan, Australien und mehr als einem Dutzend anderer Länder verkauft. Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Arctic Blue Beverages unter https://arcticbluebeverages.com

Valtteri Eroma, CEO

Telefon: +358 44 531 3950

E-Mail: valtteri.eroma@arcticbluebeverages.com

Zertifizierter Berater des Unternehmens ist Eminova Fondkommission AB

+46 8-684 211 10

adviser@eminova.se