London (ots/PRNewswire) -Das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Europa ermöglicht es den Kunden in der EMEA-Region, über die DSGVO-Anforderungen hinauszugehen und strenge Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen, einschließlich der Datenschutzzertifizierung nach ISO 27701Outreach, die Verkaufsabwicklungsplattform, die Umsatzorganisationen dabei hilft, effizientes, vorhersehbares Wachstum zu erzielen, hat ein dediziertes EU-Rechenzentrum in Dublin, Irland, eröffnet. Damit möchte sie ihre EMEA-Kunden dabei unterstützen, über die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung hinauszugehen und strenge Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen. Dies festigt das Engagement von Outreach, seinen weltweiten Kunden bei der Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen zu helfen.Das neue Rechenzentrum hilft Outreach dabei, die Datenresidenz der Kunden innerhalb der Europäischen Union zu erreichen. Es wird im regionalen Rechenzentrum von Amazon Web Services (AWS) in Dublin gehostet und speichert kundeneigene Daten, die mit Outreach-Instanzen verknüpft sind. Dazu gehören Daten zu Interessenten, Konten, Organisationen und Arbeitsabläufen wie Sequenzen, Anrufen und Besprechungen, die in der EU-Infrastruktur enthalten sind und alle mit Outreach verarbeitet werden.EMEA-Kunden von Outreach, die sich für das neue Rechenzentrum entscheiden, können Outreach Engage, die Verkaufsinteraktionsplattform von Outreach, nutzen, die es Unternehmen ermöglicht, die Produktivität der Kundengewinnung zu maximieren und ihre Verkaufsabwicklung kontinuierlich zu optimieren. Mit bewährten Engagement-Workflows, die Erkenntnisse in Aktionen umwandeln, hilft Outreach Engage den Verkäufern dabei, die besten Entscheidungen zu treffen, um ihre Geschäfte über den Verkaufszyklus hinweg voranzutreiben.Outreach plant die Einführung zusätzlicher Funktionen und Dienste in seinem neuen Rechenzentrum, darunter Outreach Insights-Berichte, Outreach Commit und Outreach Guide, um die Verkaufsabwicklung für seinen Kundenstamm in den EMEA-Region zu optimieren. Dadurch können Vertriebsmitarbeiter im gesamten EMEA-Raum von der Vertriebsautomatisierung und der Käuferstimmung profitieren und ihren potenziellen Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten."Unser neues Rechenzentrum ermöglicht es Vertriebsleitern und ihren Teams in Europa, das Wachstum mit einem intelligenten System voranzutreiben, das die strengsten Datensicherheits- und Datenschutzanforderungen der Welt erfüllt", erklärte Manny Medina, CEO und Mitbegründer von Outreach. "In den letzten zwei Jahren haben wir unser Büro in Großbritannien und unser Innovationszentrum in Prag eröffnet und eine Reihe von speziellen Funktionen für den EMEA-Raum eingeführt, zum Beispiel die Unterstützung in 18 Sprachen und mehreren Währungen sowie lokale zeitplanbasierte Sequenzeinrichtung, um unterschiedliche Arbeitswochenkonfigurationen und Unterstützung an Feiertagen zu ermöglichen. Unser neues Rechenzentrum ist die neueste Ergänzung zu unserer laufenden Unterstützung unserer europäischen Kunden, damit diese das volle Potenzial unserer Produkte und Dienstleistungen für die Verkaufsabwicklung nutzen können."Outreach verpflichtet sich, die strengen Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz zu erfüllen, die durch wichtige unabhängige Zertifizierungen Dritter unterstützt werden. Die Verkaufsabwicklungsplattform von Outreach erfüllt bereits die wichtigsten Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung in der EU und in Großbritannien. Außerdem ist Outreach einer der ersten in seiner Kategorie, der die ISO 27701-Datenschutzzertifizierung erfüllt, um die Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzbestimmungen nachzuweisen. Die zusätzliche Bereitstellung eines Rechenzentrums innerhalb der EU stellt sicher, dass Unternehmen, die in der EU tätig sind und im Rahmen der Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien einen Datenassistenten in derselben geografischen Region benötigen, dies mit Outreach Engage tun können.Informationen zu OutreachOutreach ist die Vertriebsplattform, die Umsatzorganisationen dabei unterstützt, ein effizientes, vorhersehbares Wachstum zu erzielen. Wir helfen Unternehmen dabei, ihr Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen, indem wir Workflows mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Verkaufsausführung bereitstellen, um Ausführungslücken über den gesamten Verkaufszyklus hinweg zu schließen, von der Kundenakquise über das Transaktionsmanagement bis hin zur Prognose. Outreach ist das einzige Unternehmen, das Vertriebsengagement, Umsatzinformationen und Einnahmenvorgänge zusammen auf einer Plattform anbietet. Mehr als 5.500 Unternehmen, darunter Zoom, Adobe, Okta, DocuSign und SAP, vertrauen auf Outreach, um ihre Umsatzorganisationen zu unterstützen. Outreach ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington und Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.outreach.io.