Steigende Energiepreise, drohender Erdgasmangel und Nachhaltigkeit in der Kühl- und Tiefkühllogistik waren die Top-Themen der Jahrestagung des Verbandes Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen e.V. (VDKL) am 9. Juni 2022 in Köln. Falko Thomas, VDKL-Vorstandsvorsitzender. Foto © VDKL Der Vorsitzende Falko Thomas begrüßte zahlreiche neue...

