Die Aktie von Tesla ist am Donnerstag mit einem kräftigen Minus von 8,5 Prozent auf 639,30 Dollar aus dem Handel gegangen. Die wichtige Unterstützung in Form des Maitiefs bei 620,57 Dollar konnte aber zumindest vorerst verteidigt werden. Derweil haben Tech-Milliardär Elon Musk und seine Unternehmen Tesla und SpaceX neuen Ärger am Hals.Sie sind von einem US-Anleger wegen erlittener Verluste mit dem Krypto-Spekulationsobjekt Dogecoin verklagt worden. In der am Donnerstag bei einem Gericht in New York ...

