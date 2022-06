DGAP-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Eurobattery Minerals übernimmt Vizepräsidentschaft der Schwedisch-Spanischen Handelskammer und erhöht seinen Beitrag zum ökologischen Wandel



17.06.2022 / 07:38

Stockholm, 17. Juni 2022 - Das schwedische Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") wurde bei der gestrigen Hauptversammlung der Schwedisch-Spanischen Handelskammer (Cámara de Comercio Hispano Sueca) in Madrid zum neuen Vizepräsidenten der Kammer ernannt. Das zweijährige Präsidentschaftsamt teilt sich das Unternehmen mit dem namhaften schwedischen Automobilhersteller Volvo Cars, der als neuer Präsident fungiert. Im Rahmen seiner Vizepräsidentschaft profitiert EBM von der Vernetzung mit u. a. Wirtschaft, Politik und Fachkräften. Außerdem treibt das Unternehmen den ökologischen Wandel aktiv voran, wenn seine Batteriemineralprojekte, die es z. B. für emissionsfreie Mobilität braucht, zusätzliche EU-Förderungen erhalten. "Wir möchten uns für das Vertrauen der Schwedisch-Spanischen Handelskammer und die Ernennung zu ihrem Vizepräsidenten bedanken. Wir freuen uns darauf, Hand in Hand mit anderen schwedischen und international erfolgreichen Technologieunternehmen wie Volvo, Ericsson und Fagerhult zusammenzuarbeiten und das spanisch-schwedische Geschäftsumfeld mitgestalten zu können", so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. "Sowohl für die Kammer als auch für uns ist Nachhaltigkeit ein entscheidender Wert und Treiber in der täglichen Arbeit. Unsere Vision ist es, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen. Solche Batterieminerale werden zum Beispiel in Elektroautos verbaut, die einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Welt leisten. Die Europäische Union unterstützt uns und andere kleine und mittelständische spanische Unternehmen mit insgesamt EUR 70 Mrd., damit wir den ökologischen Wandel vorantreiben können. Wir nutzen bereits alle uns zur Verfügung stehenden Kapazitäten, um so bald wie möglich mit dem Abbau von Batteriemineralen zu beginnen. Erst kürzlich konnten wir definieren, dass wir im Rahmen unseres Corcel-Projekts Minerale für mehrere Millionen Autobatterien fördern können." Die Schwedisch-Spanische Handelskammer verfolgt das Ziel der Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Spanien und Schweden. Sie setzt sich aus mehr als 220 Mitgliedern zusammen und vernetzt schwedische und spanische Wirtschaft, Politik und Institutionen sowie private Partner und Young Professionals.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com



Kontakt Investor Relations

Linda Lenz

Mobil: +49 (0) 172 834 18 92

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se

