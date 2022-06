Der Yen steht an den Märkten unter Druck, nachdem die japanische Notenbank im Anschluss an ihre Zinssitzung die extrem lockere Geldpolitik bestätigt hat.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagmorgen über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0521 Dollar und damit weniger als in der Nacht zuvor. Der Schweizer Franken kann seine Gewinne vom Vortag halten. Das Währungspaar EUR/CHF wird zu 1,0197 gehandelt nach 1,0194 am Abend. Auch zum US-Dollar zeigt sich der Franken robust und notiert mit 0...

