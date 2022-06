Die Schweizerische Nationalbank hob die Zinsen überraschend an. Noch dazu steigt der Franken-Leitzins gleich um 50 Basispunkte. Elon Musk konkretisiert seine Pläne für Twitter. Kostensenkungen und starkes Wachstum stehen im Mittelpunkt. Revlon beantragt Gläubigerschutz. Den Aktien droht nun ein Delisting an der New York Stock Exchange.Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh sehr uneinheitlich. Während die chinesischen Benchmarks überwiegend im Plus notieren, verzeichnen die restlichen asiatischen Benchmarks erneut deutliche Verluste. ...

