Erst gestern berichteten wir an dieser Stelle von der ordentlichen Anhebung des Leitzinses in den USA. Nun schauen wir heute auf Japan und erfahren, dass die Bank of Japan, trotz steigender Inflation und der rasanten Talfahrt des Yen, an ihrer gelockerten Geldpolititk festhält. Damit fährt man in Fernost weiter einen gegensätzlichen Kurs im Vergleich zu Europa und den USA. Nach zweitägiger Sitzung entschied die Bank of Japan, den wichtigsten geldpolitischen Hebel unverändert zu lassen. So sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 % und die langfristigen bei etwa null bleiben. Auch hält man an den Käufen von Staatsanleihen und Aktien fest.

