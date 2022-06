Aktien: Impfstoff von Moderna für Kinder empfohlen - Aktie fällt dennoch

Anzeige / Werbung Nachdem der Covid-Impfstoff von Moderna bislang erst ab 18 Jahren in den USA zugelassen ist, wird er wohl demnächst für alle ab sechs Jahren erlaubt werden. Außerdem sollen bald Babys geimpft werden. Berater der US-Arzneimittelbehörde FDA empfahlen einstimmig, das Vakzin auch für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren freizugeben. Der Expertenausschuss wird sich am Mittwoch zudem mit der Moderna-Impfung für Kinder unter sechs Monaten bis sechs Jahren und mit dem Impfstoff von Pfizer und Biontech für Kinder unter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren befassen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die FDA folgt normalerweise den Empfehlungen ihrer Berater und wird den Moderna-Impfstoff wahrscheinlich bald für die Altersgruppe der sechs- bis 17-Jährigen zulassen. Auch die CDC muss den Impfstoff empfehlen, damit er angewendet werden kann. Für die Moderna-Impfung für Sechs- bis 17-Jährige wird keine hohe Nachfrage erwartet. Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde bereits im Oktober für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen, die Zulassung für Jugendliche erfolgte bereits Monate zuvor. In den USA sind nach Daten der Gesundheitsbehörde CDC etwa 30 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen und 60 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. Eine Reihe von Ländern hat Impfungen mit Moderna wegen des Risikos von Herzmuskelentzündungen eingeschränkt. Die Stiko empfiehlt in Deutschland Covid-Impfungen von unter 30-Jährigen nur noch mit dem Vakzin von Biontech. Moderna-Aktie testet Jahrestief

Die Aktie von Moderna befindet sich noch immer in einem mittelfristigen Abwärtstrend, in diesem Jahr läuft der Titel allerdings überwiegend seitwärts zwischen rund 120 und 190 Dollar. Aktuell testet die Aktie das Jahrestief an der unteren Begrenzung. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls rückläufig und stützt die Abwärtsbewegung.

