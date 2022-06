Worms/Mainz (ots) -Bei einer großen Bevölkerungsschutz-Übung mit mehr als 630 Einsatzkräften probt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) den Ernstfall. Am Samstag, den 18. Juni wird ein Einsatzszenario am Stadion des 1. FSV Mainz 05 geübt, bei dem eine große Zahl (Schwer-)Verletzter und Betroffener gerettet, triagiert und versorgt werden muss. Am Freitag, den 17. Juni findet in Worms eine Wasserrettungsübung am Floßhafen und an der Rheinpromenade statt. Dabei müssen nach einem Brand auf einem großen Sportboot zahlreiche Verletzte und über Bord gegangene Personen gerettet werden. Schirmherrin der ASB-Bundesübung ist Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz.An der Großübung am Samstag in Mainz sind über 630 ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte des ASB aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen beteiligt. Aus Rheinland-Pfalz kommen insgesamt 150 Einsatzkräfte, die Einheiten aus Bad Kreuznach, Westerwald, Worms/Alzey, Zweibrücken, Speyer, dem Ahrtal und Trier angehören; einschließlich der 80 Mainzer Einsatzkräfte, die für die Organisation und Logistik der Übung sorgen. Außerdem nehmen 40 internationale Teilnehmer:innen aus Südtirol/Italien und Österreich an der Übung teil.Neben Notfallsanitäter:innen und Katastrophenschützer:innen sind an der Übung Rettungshunde- und Drohnenstaffeln beteiligt, die die Lage aufklären sowie Feldköch:innen für die gute Verpflegung der Einheiten.Der ASB-Bundesvorsitzende, Knut Fleckenstein, sagte: "Bei einer Großübung können Einsatzkräfte ihr Können und ihr Fachwissen unter möglichst realistischen Bedingungen einsetzen und die Zusammenarbeit mit anderen erproben. Denn bei einem Unfall mit vielen Verletzten oder im Katastrophenfall kommt es auf schnelle Hilfe an. Da muss alles Hand in Hand gehen."Der ASB nutzt seine Bundesübung auch, um die Bevölkerung über die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes aufzuklären: Auf der ASB-Themenmeile auf dem Festplatz Kisselswiese in Worms können sich interessierte Bürger:innen am Freitag von 13 - 18 Uhr rund um das Thema Bevölkerungsschutz informieren.Der Arbeiter-Samariter-BundDer Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) ist eine Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation mit 1,4 Mio. Mitgliedern. Als Hilfsorganisation ist der ASB in den Kernbereichen Rettungs- und Sanitätsdienst tätig, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Erste-Hilfe-Ausbildung und der weltweit humanitären Hilfe. Als Wohlfahrtsverband bietet der ASB vielfältige Angebote in den Bereichen Altenhilfe und Pflege, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. Für den ASB sind über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 20.000 Ehrenamtliche tätig.Pressekontakt:Dorothee WindenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V.Telefon: +49 30 2325786-122Mobil: 0172 26 20 597E-Mail: d.winden@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/5250236