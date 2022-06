Grips Energy liefert vorfinanzierte Erneuerbare-Energien-Lösungen für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Auf dem afrikanischen Kontinent ist das Unternehmen nun mit drei Niederlassungen präsent. Mit einem neuen Büro in der Hauptstadt des Senegals stärkt die Econnext-Tochtergesellschaft Grips Energy die Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent. Das auf erneuerbare Energielösungen spezialisierte Unternehmen treibt damit seine internationale Expansion weiter voran. Das Büro in Dakar ...

