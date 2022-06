Mathias Müller wird Head of Sales Europe Der Berliner Asset Manager BIT Capital setzt sein Wachstum fort und unterstreicht seine Ambitionen mit hochkarätiger Verstärkung im Vertrieb: Seit Juni verantwortet Mathias Müller in der neu geschaffenen Position als Head of Sales Europe den Gesamtvertrieb an Retail-, Wholesale- und institutionelle KundInnen. Mit dem Ausbau seiner Vertriebskapazitäten wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...