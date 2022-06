Die Inflationsdaten in den USA fielen zuletzt deutlich höher aus als von Volkswirten erwartet. Randy Smallwood, Präsident und CEO von Wheaton Precious Metals, sagte, dass "wir gerade erst den Anfang dieses Inflationsmonsters sehen", und deutete an, dass wir "Inflationsraten von 15 bis 20 Prozent" sehen könnten. Smallwood betonte, dass die lockere Geldpolitik der Federal Reserve und Engpässe in der Lieferkette zu den höheren Preisen beitragen.Er sagte im Gespräch mit kitco.com auch, dass Gold, insbesondere ...

