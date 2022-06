Die Tesla-Aktie kam am Donnerstag erneut stark unter die Räder. Grund dafür ist der extrem starke Abverkauf an den US-Märkten. Die RBC hielt zuletzt dagegen und empfahl die Aktie zum Kauf.Die Tesla-Aktie zählte am Donnerstag mit einem Minus von 8,5 Prozent zu den großen Verlierern am US-Aktienmarkt. Als Grund für den Abverkauf wird immer wieder die extrem sportliche Bewertung des Unternehmens genannt. Derzeit bringt das Papier ein KGV von 83 sowie ein KUV von 8 für 2022 auf die Waage.Warnende Worte ...

